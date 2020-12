Haase dacht aan stoppen, maar is twijfel voorbij: 'Nog nooit zo goed bewogen'

In het onderstaande interview vertelt Robin Haase over zijn blessureleed en het aankomende tennisseizoen:

Ga maar na: hij stond tussen 2010 en 2019 onafgebroken in de tophonderd (op vier weken na in 2015), speelde in die periode 36 grandslamtoernooien op rij, won twee ATP-titels, verloor drie finales en bereikte de 33ste plaats op de wereldranglijst.

Uitkomend in de kleine, bescheiden challengertoernooien, en dan ook nog eens met de beperkingen die sporten in coronatijd met zich meebrengt, stelde Haase zichzelf de vraag of het het allemaal nog wel waard was. Hij kan immers al terugkijken op een respectabele tennisloopbaan.

Haase hield in september na Roland Garros het tennisseizoen voor gezien en had dus tijd om na te denken over zijn loopbaan en te herstellen van zijn blessures. "Alles was zo onzeker (met betrekking tot het coronavirus, red.) en ik had zoveel pijn", vertelt Haase over die periode.

Hij had problemen met de rechterknie en ook last van een bobbeltje in zijn rechterhand. De keuze om het seizoen vroegtijdig te beëindigen, bleek zich naderhand dubbel en dwars uit te betalen.