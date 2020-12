Wekdienst 21/12: Oordeel over coronavaccin • 'Kosmische kus' Jupiter en Saturnus

Van het zuidwesten uit neemt de bewolking toe en al vrij snel volgt er ook regen. Vanmiddag is het in het hele land regenachtig. De zuidenwind voert zachte lucht aan, het wordt 8 tot 12 graden.

De haven van Dover is dicht en de Britse minister van Transport roept op om ook die van Portsmouth te mijden uit angst voor chaos. De situatie in de havens was al gespannen vanwege de brexit. De Britse regering heeft vanochtend crisisoverleg, onder meer over veiligstellen van de import. Ook in Brussel is straks spoedberaad.

En dan nog even dit:

In Vinkeveen is bij een verkeersongeluk een houten brug in meerdere stukken gebroken. Op foto's is te zien dat twee delen van de voetgangersbrug in het water liggen; een derde deel staat nog min of meer intact op de wal.

Het ongeluk was zondagavond op een weg die parallel loopt aan een sloot. Volgens een nieuwsfotograaf ter plaatse was een auto van de weg afgekomen, op een lantaarnpaal gereden en vervolgens tegen de brug geklapt. De auto ligt half in het water. De bestuurder zou niet gewond zijn.

De nieuwsfotograaf meldt verder dat de bestuurder had gedronken en is aangehouden. De politie heeft zelf nog niets naar buiten gebracht over het ongeluk.

De houten brug verbond de openbare weg met een tuin- en graslandperceel. De brug was niet toegankelijk voor het publiek.