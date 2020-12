Gescheiden van trainingsmaatjes hoopt Talsma op ticket voor WK afstanden

"Shit. En nu?" Met het sluiten van de ijsbaan in Leeuwarden, als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen, was schaatscoach Siep Hoekstra ineens zijn trainingslocatie kwijt.

"In de zomer moesten we de hardloop- en skeelertrainingen alleen doen, als amateurploeg mochten we niet samen trainen", zegt Talsma. "Later wel, maar wel op anderhalve meter. Dan zag je ons op de skeelerbaan anderhalve meter uit elkaar rijden."

Twee tien kilometers, twee zeges

Ondanks alle hobbels schoot hij deze winter uit de startblokken. "Absurd goed", omschrijft hij het zelf. Talsma pakte de Nederlandse titel op de langste afstand, weliswaar na een diskwalificatie van Jorrit Bergsma. Enkele weken later, op de NK allround, was hij opnieuw de beste op de tien kilometer. Na spectaculaire slotronden troefde hij allroundkampioen Patrick Roest af.