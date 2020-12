Pfizer-vaccin werkt waarschijnlijk ook bij nieuwe variant virus • Bloedbeeld kan verloop ziekte voorspellen

Volgens minister De Jonge is het op dit moment "alle hens aan dek". Dat zei hij in reactie op de nieuwe mutatie van het coronavirus die in het VK is aangetroffen. Hij wilde niet vooruitlopen op de vraag of er aanvullende maatregelen nodig zijn, naast het instellen van een vliegverbod vanuit het VK. Het OMT brengt vandaag een advies uit over hoe er met de gemuteerde variant van het virus moet worden omgegaan.

Het kabinet is zaterdag op de hoogte gebrachte dat de in het VK aangetroffen virusvariant mogelijk een stuk besmettelijker is. De Jonge zegt dat de mutatie er weliswaar toe leidt dat het virus zich sneller verspreidt, maar dat die niet een ernstiger ziekteverloop veroorzaakt en dat de vaccins die ontwikkeld worden ook voor immuniteit voor deze variant zorgen.

Op basis van gegevens uit het VK is er in Nederland gezocht naar vergelijkbare gevallen. De Jonge zegt dat er in het testmateriaal van besmette patiënten één persoon is aangetroffen die besmet is met een variant die lijkt op het gemuteerde virus in het VK. Er wordt nu uitgezocht met wie de persoon in contact geweest is, om te kijken of die variant zich in Nederland verder heeft verspreid.