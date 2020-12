Meer landen schrappen vluchten uit VK om virusmutatie • Crisisberaad in Brussel

Hoogleraar moleculaire virologie Eric Snijder noemt de "drastische maatregelen" om reizigers uit het VK te weren opmerkelijk. Dat zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. In het VK is sprake van een nieuwe variant van het coronavirus, waarbij een twintigtal veranderingen in het virusgenoom is zijn ontdekt. Snijder: "Op een totaal van 30.000, dus dat is nog steeds heel weinig. Dat suggereert dat deze variant van het virus erg lijkt op wat we al kenden."

De hoogleraar benadrukt wel dat hij nog geen laboratoriumresultaten heeft gezien van de nieuwe coronavariant, om goed te kunnen inschatten wat er precies aan het virus is veranderd, maar "het contrast met dit voorjaar, toen het virus uit Noord-Italië onze kant op begon te bewegen, is best opvallend", zegt Snijder over de genomen maatregelen.

Virussen muteren continu, zegt hij. "Vaak veranderen de eigenschappen dan niet of nauwelijks. Incidenteel heeft een mutatie een positief effect op een virus, zoals een betere verspreiding."

Snijder denkt dat de invloed van deze mutatie op het coronavaccin meevalt. "Het is zeer onwaarschijnlijk dat een paar kleine veranderingen in het virale oppervlakte-eiwit betekenen dat een vaccin slechter of helemaal niet meer werkt."

Moeten we ons zorgen maken over de gemuteerde coronavariant?