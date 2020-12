Kabinet bekijkt hulp aan Nederlanders in VK • Akkoord over meer coronasteun VS

Het kabinet bekijkt de mogelijkheden voor hulp aan Nederlanders die vastzitten in het Verenigd Koninkrijk, nu reizigers uit dat land op veel plaatsen niet meer welkom zijn vanwege de nieuwe variant van het coronavirus die rondgaat in Zuid-Engeland.

In een Kamerbrief schrijft het kabinet dat wordt gekeken naar mogelijkheden voor bijstand, "in het bijzonder voor schrijnende gevallen". Deze mensen wordt geadviseerd om een veilig onderkomen te zoeken "in afwachting van mogelijkheden terug te keren naar Nederland".

Vanwege de nieuwe coronavariant, die veel besmettelijker lijkt, laat Nederland sinds gisterochtend geen vliegreizigers uit het VK meer toe. Ook veerboten uit Britse havens worden inmiddels geweerd. Verder is de Kanaaltunnel sinds vannacht dicht, wat het vrijwel onmogelijk maakt om het VK te verlaten.