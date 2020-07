Week van de waarheid voor leiderschap en koers CDA

nos

Met welke leider gaat het CDA een nieuw tijdperk in? En welke kant gaat het CDA met deze nieuwe leider op? Zoekt die de koers van een middenpartij, of gaat het meer naar links of rechts? Kan er worden samengewerkt met Forum voor Democratie of juist niet? De stemming onder de leden, die bepalend is voor de toekomst van de partij, is vanaf 18.00 uur geopend. Kort daarna, om 20.00 uur, gaan de drie kandidaten, Hugo de Jonge, Pieter Omtzigt en Mona Keijzer - er kwam volgens het bestuur geen kandidaat meer bij die aan de voorwaarden voldeed - met elkaar in debat in Utrecht. Door presentatoren Lucille Werner en Donatello Piras worden ze ook bevraagd over de toekomst van de partij.

Heel lang leek het te zullen gaan tussen de twee 'kroonprinsen' De Jonge en minister Hoekstra van Financiën. Toen die laatste half juni bedankte voor de eer leek het leiderschap voor De Jonge binnen handbereik. Daarna stelde ook Mona Keijzer zich kandidaat en dat was misschien niet eens zo verrassend, maar sinds Kamerlid Pieter Omtzigt zich ook meldde laten peilingen zien dat het nog spannend kan worden. Zoals het er nu naar uitziet haalt geen van de kandidaten een absolute meerderheid in de eerste ronde. In een laatste peiling van EenVandaag staat De Jonge op 47 procent, Omtzigt op 34 procent en Keijzer op 15 procent. Lang hoeven de CDA leden overigens niet in spanning te zitten over de uitslag, want donderdag om 12.00 uur sluiten de virtuele stembussen alweer. Mocht er geen duidelijke meerderheid zijn voor één kandidaat, dan volgen er nog meer rondes. Stad en platteland De Jonge, vicepremier en voormalig wethouder in Rotterdam, was de laatste tijd vooral zichtbaar in zijn rol bij de aanpak van de coronacrisis. De minister van Volksgezondheid had eigenlijk geen zin in een lijsttrekkersstrijd -"Je kunt elkaar ongemerkt beschadigen"- maar toen duidelijk werd dat het bestuur toch een verkiezing uitschreef, lastte hij alsnog een flitstournee door het land in en deed diverse interviews. Hij spreekt zich onder meer uit voor een sterker CDA in de stad. "Ik zie geen tegenstelling tussen stad en platteland" zegt hij daarover in het AD, "maar we zijn er onvoldoende in geslaagd electoraal iets in de stad op te bouwen." Van De Jonge wordt wel gezegd dat hij in sociaal-economisch opzicht een wat linkser profiel heeft dan de afgehaakte Hoekstra. Bij zijn kandidaatsstelling benadrukte hij vooral voor een politiek van het midden te zijn. "Het midden waar het CDA als brede volkspartij hoort." CDA'ers die vinden dat de partij onder de vorige leider Sybrand Buma te veel naar rechts is opgeschoven zal het aanspreken dat hij zich verschillende keren tegen landelijke samenwerking met Forum uitgesproken heeft. Maar zin of geen zin in een lijsttrekkersstrijd, vanavond moet hij dus toch aan de bak.

De kandidaten De Jonge, Keijzer en Omtzigt gaan vanaf 20.00 uur met elkaar in debat in Utrecht. Dat is live te volgen op NPO politiek.