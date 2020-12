VK zo goed als afgesneden, chaos verwacht in havens

Het is sinds vannacht nagenoeg onmogelijk om vanuit het Verenigd Koninkrijk naar omliggende Europese landen te reizen. Nadat gisteren al meerdere landen een vliegverbod hadden ingesteld, worden nu ook passagiers van veerboten geweerd en is de Kanaaltunnel zeker 48 uur dicht voor verkeer richting het Europese vasteland.

De haven van Dover is aan het begin van de nacht gesloten voor alle vrachtwagens en personenauto's. Alleen losse trailers worden nog overgevaren naar Frankrijk.

De Britse minister Shapps van Transport heeft reizigers en ondernemers gevraagd niet naar havens in de zuidoostelijke regio Kent te komen. Hij verwacht daar "aanzienlijke verstoringen". Ook rond de haven van Portsmouth wordt chaos verwacht.

De situatie in havens was al gespannen vanwege de brexit. Na 31 december vervallen de huidige handelsafspraken tussen de Europese Unie en het VK, waardoor extra veel vrachtwagens nu de oversteek willen maken.

'Verwoestend effect' op aanvoer

Het is nog wel mogelijk om vanuit Frankrijk naar het VK te reizen. The Guardian meldt dat niettemin rekening wordt gehouden met een "verwoestend effect" op de aanvoer van levensmiddelen en andere goederen, omdat vrachtwagens die normaal producten ophalen in Frankrijk en België niet daarheen kunnen vertrekken.

Ook zouden veel niet-Britse chauffeurs geen trek meer hebben in een rit naar het VK.