Lichtinstallatie valt om in Frans stadion, vrijwilliger Ligue 1-club overlijdt

In Frankrijk is rond een voetbalwedstrijd in de hoogste divisie een greenkeeper om het leven gekomen. De grasverzorger werd geraakt door een omvallende lichtinstallatie, die na het laatste fluitsignaal bij FC Lorient-Stade Rennais in de Ligue 1 het veld op was gereden.

De man is door artsen van beide teams gereanimeerd en aansluitend naar een ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer is volgens Franse media een man van 38, die als vrijwilliger werkte bij FC Lorient. Hij laat een vrouw en drie kinderen na.

Op beelden is te zien hoe een van de lichtinstallaties op zijn kant in het gras ligt. De constructies met daarin speciale lampen worden door tal van Europese profclubs gebruikt voor grasverzorging. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.