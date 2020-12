'Tannane en Bazoer zouden bij Feyenoord moeten spelen, daar passen ze'

Feyenoord leed zondag zijn eerste eredivisienederlaag onder Dick Advocaat. Bij Vitesse werd het 1-0. In de ogen van Pierre van Hooijdonk zijn de Rotterdammers daarmee al uitgeschakeld in de titelstrijd. "Feyenoord heeft een te smalle selectie", zegt Van Hooijdonk in Studio Voetbal. "Dat zag je tegen Vitesse, waar ze zonder Steven Berghuis speelden. Januari komt eraan met de echte topwedstrijden. Het wordt heel moeilijk." Onder Advocaat bleef Feyenoord 26 eredivisiewedstrijden ongeslagen en die reeks kwam zondag in Arnhem ten einde. Het duel met Vitesse was voor Van Hooijdonk ondanks het verlies geen dieptepunt. "Ik heb voetballend veel slechter gezien dan dit. Die reeks had al eerder onderbroken kunnen worden." 'Van diarree kan je geen kasteel bouwen' Ook Rafael van der Vaart is niet onder de indruk van Feyenoord. "Mijn beste vriend is Feyenoorder. Die zei: 'Van diarree kan je geen kasteel bouwen.' Dat is een beetje het verhaal."

Het verhaal van Feyenoord: 'Van diarree kan je geen kasteel bouwen' - NOS

"Als alles fit en beschikbaar, dan valt het best mee toch?", werpt Jeroen Stekelenburg tegen. "Wie zegt dat?", reageert Van der Vaart. "Van Basten zei het laatst: 'Het lijkt wel of je naar voetbal van dertig jaar terug zit te kijken.' Berghuis zei ook in een interview dat ze wel winnen, maar dat het voetbal eigenlijk nergens op slaat." "Berghuis is een echte voetballer en Dick Advocaat is een resultaattrainer", merkt Ibrahim Afellay op. Van Hooijdonk: "Je moet ontwikkeling zien, maar die is er niet." 'Bij Feyenoord passen spelers als Bazoer en Tannane' Bij Vitesse lopen wel enkele spelers die Feyenoord volgens de analisten van Studio Voetbal goed zou kunnen gebruiken: Riechedly Bazoer en Oussama Tannane met name. Van der Vaart: "Bazoer is een nummer tien in de verdediging. Dat is toch heerlijk als je zo'n speler hebt. Tannane is ook weergaloos. Die spelers mist Feyenoord." "Het is ook de hand van de trainer", zegt Afellay, die daarmee een pluim uitdeelt aan Vitesse-coach Thomas Letsch, de man die Bazoer in de verdediging zette en ook in Tannane het beste naar boven weet te halen.

'Bazoer en Tannane horen bij Feyenoord te voetballen' - NOS

"Tannane en Bazoer zouden bij Feyenoord moeten spelen", zegt Van der Vaart. "Feyenoord is een geweldige club. Daar passen dit soort spelers bij. Het hoeven geen ideale schoonzonen te zijn. Ik snap niet waarom ze niet bij dit soort spelers uitkomen." "Ergens snap ik wel dat ze het dit jaar niet aandurfden, maar misschien volgend jaar wel", aldus Jeroen Stekelenburg. "Ze zouden Feyenoord beter maken", zegt Van Hooijdonk. Van Hooijdonk plaatst ook een kritische noot aan het adres van het tweetal: "Ze steken er bij Vitesse met kop en schouders bovenuit. Ze moeten zelf ook in de spiegel kijken waarom ze nu bij Vitesse spelen." 'Iedereen kan profvoetballer worden' Dat het bij Feyenoord niet altijd om aan te zien is, is duidelijk, maar voor Van der Vaart was het absolute dieptepunt wel PEC Zwolle-FC Emmen (0-0) van vrijdagavond .

Kijk naar PEC-Emmen en weet: 'Iedereen kan profvoetballer worden' - NOS

"De allerslechtste wedstrijd ooit", zegt Van der Vaart. "Een foutenfestival van negentig minuten. Mijn zoon is veertien en vraagt vaak of hij profvoetballer kan worden." Sinds vrijdagavond weet Van der Vaart het antwoord: "Iedereen kan profvoetballer worden."

Kijk hieronder naar de vaste rubrieken in Studio Voetbal: Eindsignaal, Korte Corner en Eredivisieweekend in vogelvlucht.