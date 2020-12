Aan de hand van Benzema achterhaalt Real Madrid koploper Atlético

Real Madrid is in La Liga dankzij een 3-1 zege in de uitwedstrijd tegen Eibar weer op gelijke hoogte gekomen met stadgenoot Atlético. Wel heeft Real twee wedstrijden meer gespeeld.

De bezoekers dartelden over het veld en creëerden kans na kans. Na zes minuten opende Karim Benzema de score en een kwartier later schoot Luka Modric, na een razendsnelle aanval, de 2-0 binnen op aangeven van Benzema.

Benzema weer belangrijk

De Madrilenen gingen vervolgens vrolijk door met aanvallen, maar Benzema stond vaak net buitenspel en in de afwerking bleek het vizier niet altijd scherp afgesteld te staan. Eibar speelde aardig mee en dankzij een prachtig gekruld schot van Kike García in de kruising bleef het nog lang spannend.

Benzema trok vervolgens weer de regie naar zich toe. Zijn assist stelde Lucas Vázquez de 1-3 eindstand op het scorebord te zetten.