Lille, met Botman in de basis, houdt dominerend PSG in bedwang

De Franse topper tussen Lille OSC en Paris Saint-Germain is in een 0-0 gelijkspel geëindigd. PSG domineerde de wedstrijd, maar het Parijse sterrenensemble slaagde er maar zelden in gevaarlijk te worden.

PSG had 69 procent balbezit, maar wist ondanks dat veldoverwicht slechts één schot op doel te lossen. Namens Lille had spits Burak Yilmaz de mogelijkheid om de score te openen, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Keylor Navas.

Bij Lille speelde de Nederlandse verdediger Sven Botman de hele wedstrijd mee. Bij PSG kwam Mitchel Bakker in de slotfase in het veld, evenals de jarige Kylian Mbappé (22).

Op doelsaldo koploper

Door het gelijkspel is Lille met 33 punten en een iets beter doelsaldo dan Olympique Lyonnais nog steeds koploper in de Ligue 1. Regerend kampioen Paris Saint-Germain volgt op een punt. Olympique Marseille heeft 28 punten, maar twee duels minder gespeeld.

Lyon had zaterdagavond even de koppositie overgenomen door een 4-1 zege bij OGC Nice. Memphis Depay was met een gestifte strafschop een van de doelpuntenmakers.