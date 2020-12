Britse veerboten niet meer welkom, meer landen sluiten grens voor reizigers VK

veerboot - ANP

Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk zijn in een toenemend aantal landen niet meer welkom. Uit angst voor een variant van het coronavirus die zeer besmettelijk zou zijn, nemen regeringen het zekere voor het onzekere: reizigers uit het VK komen er niet in. Nederland laat na vliegreizigers ook geen passagiers van veerboten meer toe. Alle passagiersschepen uit het VK krijgen tot zeker 1 januari een aanmeerverbod. Vrachtwagenchauffeurs zijn uitgezonderd van de regel. De komende dagen rijden er ook geen Eurostar-treinen tussen Nederland en Londen. In een Kamerbrief zegt het kabinet verder dat voor Nederlanders die nu vastzitten in het VK wordt gekeken naar mogelijkheden voor consulaire bijstand, "in het bijzonder voor schrijnende gevallen". Aan wat voor situaties concreet wordt gedacht, wordt uit de brief niet duidelijk. Wel vraagt het kabinet mensen om een veilig onderkomen te zoeken "in afwachting van mogelijkheden terug te keren naar Nederland." Ook andere landen In Europa zijn verder onder meer België, Frankrijk, Duitsland en Italië overgegaan tot het weren van mensen uit het VK. In sommige gevallen met onmiddellijke ingang, soms ook met ingang van middernacht. Turkije weert uit voorzorg reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken en Zuid-Afrika. De duur van de maatregel verschilt van land tot land. Zo hebben Nederland en Duitsland de jaarwisseling als voorlopige einddatum, maar in Frankrijk geldt hij voor 48 uur.

In de meeste gevallen betreft het alleen passagiers die met het vliegtuig komen. Frankrijk gaat net als Nederland een stap verder en laat de beperkingen gelden voor alle soorten vervoer. Daar kun je dus ook niet meer per auto via de Eurotunnel binnenkomen. Oostenrijk, Zweden, Roemenië, Litouwen, Letland, Bulgarije en Tsjechië overwegen ook hun luchthavens te sluiten voor reizigers uit het VK. Ierland, dat als buurland nauwe banden met het VK onderhoudt, kiest voorlopig alleen voor een beperking van het verkeer met de Britten. Dinsdag wordt besloten of er verdergaande maatregelen nodig zijn. Schotland heeft alle verkeer met de rest van het VK stilgelegd. Komende dag crisisberaad Duitsland heeft als fungerend voorzitter van de EU de 27 lidstaten opgeroepen om de komende dag in Brussel crisisberaad te houden, om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Voor zover bekend is El Salvador het eerste land buiten Europa dat reizigers uit het VK weert. Ook reizigers uit Zuid-Afrika zijn niet meer welkom, omdat ook daar een nieuwe, mogelijk zeer besmettelijke variant van het virus rondgaat. Dat is overigens weer een andere variant dan die heerst in delen van Engeland. Op het treinstation St. Pancras in Londen waren de afgelopen dag veel mensen die nog met de trein naar het vasteland wilden reizen:

Reizigers in de rij om op laatste moment Londen te verlaten - NOS