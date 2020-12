Turkije in lockdown, maar toeristen mogen gewoon naar buiten

Op het Sultanahmetplein, het historische hart van Istanbul, slenteren op zaterdagmiddag kleine groepjes mensen langs de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad: de Hagia Sophia, de Blauwe Moskee en het Topkapi-paleis. Rondom het plein verkopen kleine souvenirwinkels en eetkraampjes hun waar. De enige regel waar toeristen zich aan moeten houden is het dragen van een mondmasker, dat is zowel binnen als buiten verplicht in Turkije. Wel zijn restaurants en cafés dicht, en mogen hotelrestaurants alleen serveren aan hotelgasten.

Ook Turkije kampt met een zware tweede golf van coronabesmettingen. Sinds een paar weken geldt er weer een gedeeltelijke lockdown in het land. Met een opvallende uitzondering: buitenlandse toeristen mogen gewoon naar buiten in de weekenden.

"Ik ben vaker in Istanbul geweest, maar zo heb ik de stad nog nooit gezien", zegt Mazen uit Libanon. Zijn geplande vakantie begon toen de lockdown nog niet was ingegaan. Toen de nieuwe maatregelen werden ingevoerd besloten hij en zijn vrouw om de vakantie van twee weken af te maken. "Het is bijzonder de stad zo rustig te zien. We hebben de ruimte om alles te bekijken. Ik vind het fantastisch."

Een groep uit Indonesië heeft de afgelopen week zelfs een hele rondreis door Turkije gemaakt. Over het coronavirus maken de toeristen zich geen zorgen, zegt een jonge vrouw uit de groep. "We dragen mondmaskers, en we worden getest voordat we terug vliegen."

'Lockdown duurt me te lang'

Turkije was voor hen de enige vakantieoptie. "De meeste andere landen hebben reisrestricties, hier konden we gewoon naartoe vliegen. En ik wilde op vakantie, ik verveelde me kapot, de lockdown in ons land duurt me veel te lang."

Bij de ingang van Istiklal, de bekendste winkelstraat van Istanbul, staan dranghekken en politieagenten. Iedereen moet het paspoort laten zien. Wie niet kan aantonen toerist te zijn, mag niet verder lopen. Er is niet veel te doen in de winkelstraat, alle grote winkels zijn dicht. Een paar souvenirwinkels zijn wel open, baklava-tentjes verkopen afhaalpakketjes en Madame Tussaud is open.

Voor inwoners is alles anders

Voor inwoners van Istanbul is alles anders. Boetes voor het breken van de lockdown lopen op tot ruim 300 euro. Yunus is bakker en dat is in Turkije een essentieel beroep. Onderweg naar het werk zag hij groepjes toeristen lopen.

Yunus heeft er geen goed woord voor over. "Ik vind het verontrustend," zegt hij. "Ze lopen vrij rond, maar voor ons is het verboden, dan geef je een verkeerd signaal af. De lockdown moet voor iedereen gelden. Bovendien: in het begin waren het de toeristen die het virus meenamen hier naartoe," roept hij.

Ook Cem, die bij een afhaalrestaurant werkt, is er niet blij mee. "Zo heeft een lockdown geen zin," zegt hij. "Alles moet dicht, en voor iedereen."

Noodgreep

De beslissing om toeristen niet te weren of regels op te leggen, is een noodgreep van de Turkse regering. De Turkse economie leunt op de toerismesector, die dit jaar al flink heeft geleden onder de gevolgen van de pandemie.

"Als ik een nieuwe boeking zie binnenkomen, ben ik opgelucht," zegt Gorkem Donder, receptionist bij een hotel vlakbij het Sultanahmetplein. Het hotel waar hij werkt is maar voor twintig procent bezet. Veel kleinere hotels zijn noodgedwongen helemaal dicht. "Wij hebben vooral Russische en Oekraïense gasten," zegt hij. "Veel mensen komen nu omdat de hotelprijzen veel lager zijn dan normaal. En ze vinden het mooi om Istanbul zo leeg te zien."

Toch zou hij het zelf niet zo snel doen, op vakantie gaan. "Het is mooi dat ze Istanbul kunnen zien, maar of het verstandig is voor de gezondheidssituatie, dat is een ander verhaal."