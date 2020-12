Noorse handbalsters grijpen Europese titel na thriller tegen Frankrijk

De handbalsters van Noorwegen hebben zich zondagavond na een zenuwslopende finale voor de achtste keer tot Europees kampioen gekroond. In de finale was de Scandinavische grootmacht de vorige kampioen Frankrijk met 22-20 de baas.

De landen troffen elkaar eerder drie keer in een WK-finale. Noorwegen won in 1999 (25-24) en 2011 (32-24), Frankrijk zegevierde in 2017 (23-21). Hoewel beide landen elkaar op een EK nog niet eerder in de eindstrijd hadden getroffen, waren ze samen in veertien edities wel goed voor twaalf finaleplaatsen.

Frankrijk kwam in de finale het best uit de startblokken, maar Noorwegen trok gaandeweg de eerste helft het initiatief naar zich toe. Bij rust stonden de Scandinavische vrouwen op een 14-10 voorsprong. Na rust veerde Frankrijk weer op en ontspon zich een ware thriller.

Tot 20-20 gaven beide ploegen elkaar geen duimbreed toe, waarna Henny Reistad en Sanna Solberg in de laatste twee minuten Noorwegen aan het goud hielpen.