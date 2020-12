Celtic wint uitgestelde Schotse bekerfinale en pakt twaalfde prijs op rij

In die finale, tegen het inmiddels gedegradeerde Hearts, stond het na 90 minuten 2-2 en na de verlenging 3-3. In de penaltyserie stopte de 22-jarige Celtic-doelman Conor Hazard twee strafschoppen, waarna de Noor Kristoffer Ajer de beslissende penalty benutte.

Celtic heeft in Schotland zijn twaalfde prijs op rij veroverd. De club uit Glasgow versloeg in de uitgestelde bekerfinale van vorig seizoen Hearts of Midlothian na strafschoppen.

De treble van vorig seizoen was ook meteen de laatste: dit seizoen werd Celtic al uitgeschakeld in de League Cup. In de competitie staat de ploeg van trainer Neil Lennon op de tweede plaats, op zestien punten achterstand van koploper Rangers FC met drie wedstrijden minder gespeeld.

"Prijzen winnen is niet makkelijk en dit is de twaalfde op rij. Dit gaat nooit meer gebeuren", sprak Lennon na de finale. "Maar de druk is er nu af, dit seizoen gaan we ons richten op de competitie en op de beker."