Hofland eindelijk nummer een bij Fortuna: 'Twijfelde of ik wilde blijven'

Eindelijk mag Kevin Hofland zich hoofdtrainer noemen van Fortuna Sittard, de club waar hij zelf doorbrak als speler en daarmee de aanzet gaf naar een loopbaan die voerde langs PSV, VfL Wolfsburg en Oranje. Bij zijn eerste training als hoofdtrainer van Fortuna Sittard neemt Hofland geen blad voor de mond. "Ik heb wel getwijfeld of ik wilde blijven." Al jaren is Hofland namelijk de kroonprins in Sittard, maar zonder de juiste diploma's bleef hij assistent. Na de promotie in 2018 naar het hoogste niveau was René Eijer het officiële gezicht van de club en vorig jaar verscheen Sjors Ultee voor de camera's. Maar je hoefde niet eens een intensieve volger te zijn van de Limburgse club om te weten wie het hoogste woord voerde in Sittard: Hofland. "Natuurlijk is het lekker om nu echt als hoofdtrainer te werken. In de praktijk maakt het niet veel uit. Er zijn alleen wat taken bijgekomen, zoals praten met jullie", aldus Hofland.

Hofland eindelijk hoofdtrainer van Fortuna: 'Heb getwijfeld of ik zou blijven'

De vereiste papieren heeft de trainer overigens nog altijd niet. Hij was bezig aan de afrondende fase van de trainerscursus, tot de coronacrisis daar een streep door zette. Dit keer toonde de KNVB clementie en verleende de voormalig verdediger dispensatie. En dat geldt eigenlijk ook voor Fortuna. Op 7 maart zat de club nog volop in de strijd tegen degradatie. Het thuisduel met directe concurrent PEC Zwolle eindigde in 1-1, waardoor de Limburgers als nummer zestien van de eredivisie afstevenden op de nacompetitie. Daarna werd echter niet meer gevoetbald en de KNVB besloot vervolgens de competitie nietig te verklaren. "Je blijft in de eredivisie en daar zij we heel blij mee", aldus Hofland. "Maar je sluit het seizoen niet goed af. En dat geeft een raar gevoel."

Blij als beste spelers verkocht worden De afgelopen maanden voerde hij veel gesprekken met eigenaar Isitan Gün. "We hebben gesprekken gehad of ik wel zou willen blijven. "Ik heb getwijfeld, dat mag je rustig weten. Ik kon elders hoofdtrainer worden, er speelden wat dingetjes. De vraag was toch, wat wil Fortuna?" De Turkse voorzitter schermt al enige tijd met een samenwerking met mediatycoon Acun Ilicali, maar tot concrete investeringen is het nog niet gekomen. Toch wist hij Hofland te overtuigen. En dus kwam de verkoop van Hoflands beste spelers als een geschenk uit de hemel. De transfer van Mark Diemers naar Feyenoord levert de club zo'n 1,5 miljoen euro op en de verkoop van Amadou Cissé aan het Franse Amiens brengt ook meer dan een miljoen in het laatje.

De verkoop van Mark Diemers aan Feyenoord levert Fortuna circa 1,5 miljoen euro op

"Het doel blijft handhaven", is Hofland stellig. "We willen wel de volgende stap maken. Eerst promoveer je, dan blijf je in de eredivisie. Nu willen we vooruit, ook door spelers te verkopen." De aankoop van Emil Hansson, aanvaller van RKC Waalwijk is daar een voorbeeld van. "Hij past in onze filosofie. Jonge spelers met ambitie, die graag hier willen voetballen. En dan kunnen we iemand als Hansson binnen twee jaar hopelijk goed verkopen." Liefst twaalf spelers verlieten de club en dus ligt er nog een schone taak voor Hofland en Ultee, die zowel technisch manager is als assistent-trainer.

