Swingend AZ geeft, na 2-0 achterstand, Willem II een draai om de oren

AZ heeft onder trainer Pascal Jansen de weg omhoog weer ingezet. Na de valse start van de opvolger van Arne Slot, met nederlagen tegen FC Groningen en Rijeka, werd zondag met swingend voetbal de tweede zege op rij geboekt. Nadat vorige week FC Twente uit was verslagen (1-3) werd nu thuis Willem II afgeschminkt (5-3).

De start was in Alkmaar voor de bezoekers. Na een voorzet van Derrick Köhn van links tikte basisdebutant Kwasi Wriedt de bal tegen de paal. Willem II kwam vervolgens op gelukkige wijze op voorsprong. AZ-doelman Marco Bizot tastte volledig mis bij een hoekschop en via Zakaria Aboukhlal ging de bal in het Alkmaarse doel.

Koopmeiners leidt comeback in

Nadat Yukinari Sugawara het had geprobeerd met een schot van afstand en een kopgoal van Myron Boadu was afgekeurd vanwege buitenspel, had Willem II opnieuw wat hulp nodig voor de tweede goal, dit keer van de VAR. Na een corner van Willem II had Calvin Stengs de bal tegen zijn hand gekregen en Willem II kreeg daarom een strafschop.