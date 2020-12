Iordache en Kovács verdelen de titels op slotdag van de EK turnen

Het goud op vloer kwam pas in haar handen nadat de Roemeense delegatie een protest had ingediend. Aanvankelijk stond de Turkse Goksu Uctas Sanli met de hoogste score op het uitslagenbord. De jury had echter verzuimd de juiste uitgangswaarde te gebruiken bij het resultaat van Iordache.

Iordache werd op balk de opvolgster van Alice Kinsella. Die verdedigde haar titel niet omdat Groot-Brittannië vanwege de coronapandemie geen team naar de EK had afgevaardigd. Om dezelfde reden ontbraken ook Nederland, Rusland, Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Italië in Mersin op het appel.

Op de slotdag van de EK turnen voor vrouwen in het Turkse Mersin hebben de Roemeense Larisa Iordache en de Hongaarse Zsófia Kovács de vier titels in de toestelfinales verdeeld. Iordache won goud op balk en vloer en Kovács was de beste op sprong en brug.

Op de erelijst van de 24-jarige Iordache staan nu in totaal zeven Europese titels. Ze was eerder de beste op vloer in 2012 en 2014, op balk in 2013 en in de wedstrijd voor teams in 2012 en 2014.

Iordache pakte eerder op de zondag zilver op sprong zilver. Op brug liep ze met haar vierde plaats het podium net mis.

Op de erelijst van de 20-jarige Kovács prijkten nog niet veel internationale successen. In 2017 pakte ze zilver in de individuele meerkamp en bij deze EK veroverde ze met Hongarije zaterdag brons in de teamwedstrijd.

Op sprong zorgde ze ervoor dat de titel terugkwam in Hongaarse handen, want een jaar geleden werd Boglárka Dévai door de Russin Maria Paseka onttroond. Ze nam op brug de titel over van de Française Mélanie de Jesus dos Santos, die bij de afgelopen twee EK-edities onder meer op dit toestel goud voor zich opeiste.