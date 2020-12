Milan-spits Leão schiet zichzelf in recordboeken met goal na 6 seconden

AC Milan-aanvaller Leão heeft in het gewonnen Serie A-duel met Sassuolo (1-2) de snelste treffer in de historie van de Serie A gemaakt. De Portugees scoorde in de uitwedstrijd al na 6 seconden.

Milan-middenvelder Hakan Çalhanoglu snelde bij de aftrap naar voren, stuurde Leão weg en die schoot keurig raak. Het oude record stond sinds 2001 op naam van Paolo Poggi van Piacenza, die na 8 seconden het net vond.