Promes: 'Ik ben blij dat ik er weer sta na een hectische week'

Een week geleden werd Quincy Promes aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Na twee nachten in de cel werd hij vrijgelaten en vanmiddag maakte hij in de tweede helft zijn rentree bij Ajax in het duel met ADO Den Haag.

"Ik ben blij dat ik er weer sta. Het was een hectische week, die nu toch positief is afgesloten", sprak de Ajax-speler na de wedstrijd.

Over de zaak rond de steekpartij, waarin hij nog steeds verdachte is, wilde Promes niet spreken. "Dat stukje wil ik privé houden. Ik mag ook niet over de zaak praten. Iedereen heeft er van alles over kunnen lezen. Maar niet alles wat er geschreven is, is waar."

Intense gesprekken

Ajax-trainer Erik ten Hag nam Promes weer in de selectie op na een gesprek met de speler, waarin ook over voorwaarden is gesproken. "Maar die blijven tussen speler en trainer", zei Ten Hag. "Ik heb gekeken hoe zijn koppie erbij staat en dan is hij weer lid van de kleedkamer."

Volgens Promes was er sprake van 'intense gesprekken' na zijn terugkeer bij Ajax. "Iedereen is natuurlijk geschrokken. Maar de club staat achter me en dat is fijn. De jongens in de kleedkamer steunen me door dik en dun."

Het was voor Promes dan ook geen probleem om weer te gaan voetballen. "Ik ben fit, ik ben gezond en ik ben vrij, dus waarom niet? Ik kan weer doen wat ik het liefste doe en dat is voetballen."