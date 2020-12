Tottenham verliest terrein na verlies; Manchester United vernedert Leeds

In de tweede helft werkte Toby Alderweireld de bal op ongelukkige wijze in eigen doel. De oud-Ajacied kreeg de bal na een kopbal van Vardy op zijn knie, waarna doelman Hugo Lloris kansloos was. Steven Bergwijn bleef de gehele wedstrijd op de bank bij Spurs.

Jamie Vardy zette Leicester in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong. Na een onhandige duw van Tottenham-verdediger Serge Aurier wees scheidsrechter Craig Pawson naar de stip. Aanvankelijk was onduidelijk of de overtreding binnen het strafschopgebied was gemaakt, maar na raadpleging van de VAR werd inderdaad besloten tot een strafschop en kon Vardy de score openen.

De achterstand op koploper Liverpool is daardoor binnen een week tijd opgelopen tot zes punten. Leicester City profiteerde dankbaar van het vormverlies bij Tottenham. De landskampioen van 2016 is opgeklommen naar de tweede plek. Tottenham staat nu vijfde.

Tottenham Hotspur, tot voor kort de trotse koploper van de Premier League, is zijn momentum kwijt. De ploeg van José Mourinho wist voor de derde keer in zeven dagen niet te winnen. Na een gelijkspel tegen Crystal Palace (1-1) en een nederlaag tegen Liverpool (1-0) kwamen de Spurs ook tegen Leicester City tekort: 2-0.

In tegenstelling tot Tottenham is Manchester United juist bezig aan een opmars. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer overklaste Leeds United met 6-2 en is nu zes duels op rij ongeslagen. Tijdens die reeks bleek alleen stadgenoot Manchester City in staat United tot een gelijkspel te dwingen.

Het duel op Old Trafford voltrok zich in een hoog tempo. In totaal werden er 43 schoten richting het doel afgevuurd. Twee daarvan kwamen van de voet van Manchester-speler Scott McTominay en beide keren was het raak. Vervolgens vonden ook Bruno Fernandes en Victor Nilsson Lindeloef het doel en leek een monsterscore in de maak, maar op slag van rust deed Liam Cooper namens Leeds toch iets terug.

In de tweede helft bleef het spel op en neer golven met grote kansen voor zowel de thuisploeg als de gasten. Manchester United benutte er twee via opnieuw Fernandes en later Daniel James. Een kwartier voor het einde bepaalde Stuart Dallas het knotsgekke duel op 6-2. Donny Van de Beek kwam twintig minuten voor het einde als invaller binnen de lijnen bij Manchester United.

United derde, Leeds veertiende

Dankzij de winst is Manchester United opgeklommen naar de derde plek, met vijf punten achterstand op koploper Liverpool. Leeds United staat veertiende.