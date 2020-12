Tottenham verliest koploper Liverpool uit het oog na derde duel zonder winst

Tottenham Hotspur, tot voor kort de trotse koploper van de Premier League, is zijn momentum kwijt. De ploeg van José Mourinho wist voor de derde keer in zeven dagen niet te winnen. Na een gelijkspel tegen Crystal Palace (1-1) en een nederlaag tegen Liverpool (1-0) kwamen de Spurs ook tegen Leicester City tekort: 2-0.

De achterstand op koploper Liverpool is daardoor binnen een week tijd opgelopen tot zes punten. Leicester City profiteerde dankbaar van het vormverlies bij Tottenham. De landskampioen van 2016 is opgeklommen naar de tweede plek. Tottenham staat nu vierde.

Jamie Vardy zette Leicester in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong. Na een onhandige duw van Tottenham-verdediger Serge Aurier wees scheidsrechter Craig Pawson naar de stip. Aanvankelijk was onduidelijk of de overtreding binnen het strafschopgebied was gemaakt, maar na raadpleging van de VAR werd inderdaad besloten tot een strafschop en kon Vardy de score openen.

Alderweireld ongelukkig

In de tweede helft werkte Toby Alderweireld de bal op ongelukkige wijze in eigen doel. De oud-Ajacied kreeg de bal na een kopbal van Vardy op zijn knie, waarna doelman Hugo Lloris kansloos was.