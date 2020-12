Heracles Almelo boekt in Heerenveen eerste zege sinds 1 november

Heerenveen was voor de rust het dichtst bij de 1-1 via Henk Veerman, wiens inzet de paal raakte.

Heracles Almelo heeft in Friesland een verrassende 2-1 overwinning op sc Heerenveen geboekt. De ploeg uit Overijssel boekte daarmee zijn eerste zege sinds 1 november.

Joey Veerman bracht na 57 minuten de hoop nog terug voor Heerenveen, maar een punt kwam eigenlijk nooit heel dichtbij voor de ploeg van Johnny Jansen.

Rode kaart Heerenveen

Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz werd in de 89ste minuut nog met een directe rode kaart van het veld gestuurd, nadat hij de doorgebroken Adrian Szöke, die ook al doelman Mulder had omspeeld, onderuit had geschoffeld.