Drie jaar cel geëist tegen oud-kampbewaker Bruno Dey

In een rechtbank in Hamburg is drie jaar cel geëist tegen de 93- jarige oud-SS'er en concentratiekampbewaker Bruno Dey. De gepensioneerde bakker zou als 17- en 18-jarige in 1944 en 1945 medeplichtig zijn geweest aan de dood van 5230 gevangenen van het kamp Stutthof, bij Gdansk.

Volgens de officier van justitie wist Dey wat er gebeurde in de gaskamers en hielp hij als bewaker mee aan "een door de staat georganiseerde slachting". Van de genoemde gevangenen zouden er 5000 zijn omgekomen door de erbarmelijke omstandigheden in het kamp. Daarnaast zouden er tweehonderd zijn vergast en zouden dertig slachtoffers met een nekschot om het leven zijn gebracht.

Jeugdrechter

Dey, die tijdens de Tweede Wereldoorlog lid was van een speciale SS-eenheid, ontkent niet dat hij kampbewaker was, maar zegt dat hij daartoe werd gedwongen.

Opvallend is dat Dey wordt berecht door een jeugdrechter. Hij was 17 jaar en dus minderjarig toen hij op 9 augustus 1944 begon als kampbewaker. De uitspraak wordt verwacht op 23 juli. Het proces tegen Dey is een van de laatste tegen een oud-nazi.