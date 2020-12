Ajax heeft aan één helft genoeg tegen ADO; Promes maakt rentree

Vier goals voor rust

In de beginfase had Ajax nog moeite om een opening te vinden in de defensie van het compact verdedigende ADO. Maar na twintig minuten was het eerste gaatje gevonden: Dusan Tadic tikte de 1-0 binnen op aangeven van Sean Klaiber.

Daarna ging het snel. Twee minuten later verdubbelde Klaas-Jan Huntelaar de voorsprong door een voorzet van Daley Blind binnen te tikken.

Na een half uur was het al 3-0: Antony kreeg de bal via een gelukje mee en gaf Zakaria Labyad een niet te missen kans. En weer twee minuten later maakte Huntelaar op aangeven van Antony zijn tweede goal van de middag.