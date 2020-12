Achtervolging van Amsterdam naar Bavel, auto scheurt ruim 200 kilometer per uur

De politie heeft gisteravond vanaf Amsterdam een auto met Frans kenteken achtervolgd om die uiteindelijk in Bavel, vlak bij Breda, te laten stoppen. De 22-jarige chauffeur is aangehouden.

De achtervolging begon in Amsterdam-Oost, waar de automobilist een stopteken negeerde en ervandoor ging. Volgens de politie kreeg de bestuurder een stopteken omdat hij zonder licht door de stad reed.

De bestuurder sloeg op de vlucht en er ontstond een achtervolging richting Utrecht en Breda. Surveillancevoertuigen van de Landelijke Eenheid namen de achtervolging over. Ook werd een helikopter ingezet, schrijft Omroep Brabant.

Botsing

Volgens de politie reed de man met snelheden van ruim 200 kilometer per uur over de A2 en A27. Daarbij botste hij ter hoogte van het Brabantse Hank tegen een auto die voor hem reed. "De geschrokken bestuurder klapte met haar hoofd naar voren, maar wist haar auto nog veilig naar de vluchtstrook te manoeuvreren", aldus de politie.

Pas bij Bavel lukte het agenten dus om de auto met de verdachte klem te rijden. Hij is gearresteerd en zit vast. Ook de passagier, een 27-jarige Française, werd aangehouden, maar zij is later vrijgelaten. Waarom de bestuurder er precies vandoor ging, wordt uitgezocht.