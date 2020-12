Advocaat blijft monter na einde aan reeks: 'Heb een goede wedstrijd gezien'

"Ze hebben zeer geconcentreerd gespeeld, bijna geen kans weggegeven en voorin hadden ze dreiging", somde Advocaat de pluspunten van Feyenoord op. "Dan moet je bij het benutten van de kansen een beetje van dat geluk hebben dat we in vorige wedstrijden wel hadden."

De Rotterdammers kregen vooral aan het einde van het duel genoeg kansen om de eerste competitienederlaag sinds 27 oktober 2019 af te wenden. "Als je zes of zeven kansen weet te creëren tegen een ploeg als Vitesse, dan tekent dat de wilskracht in dit elftal", analyseerde de coach.

"Die reeks is niet belangrijk. Het gaat niet om mij, het gaat om het elftal. Belangrijk is dat ik een goede wedstrijd van Feyenoord heb gezien", aldus Advocaat.

De ongeslagen reeks in de eredivisie van Dick Advocaat kwam zondagmiddag na 26 duels tot een einde bij Vitesse. Toch stond de Feyenoord-trainer er na de 1-0 nederlaag in Arnhem redelijk monter bij.

De aansluiting met de top is Feyenoord door de nederlaag wel even kwijt: de achterstand op koploper Ajax is na deze speelronde opgelopen tot zeven punten. Maar Advocaat maakt zich daarover geen zorgen.

"We moeten nog 24 of 25 wedstrijden en zullen het zien op het einde. Jullie vertelden dit vorig jaar ook, toen we veertiende stonden. En waar eindigden we? Als derde toch? En we stonden in de bekerfinale? Kan dat allemaal niet meer?"

Advocaat gaf zelf het antwoord op die laatste vraag: "Natuurlijk kan dat, ik ben daar niet bang voor. Aan het einde van de rit staan we dichterbij dan nu."