WK-debutanten Telnekes en Kuivenhoven onderuit in eerste ronde

Debutanten Derk Telnekes en Maik Kuivenhoven zijn de eerste ronde op de WK darts in Londen niet doorgekomen. Telnekes nam tegen Nick Kenny een 2-1 voorsprong in sets, maar verzuimde door te drukken en ging met 3-2 onderuit. Kuivenhoven was niet opgewassen tegen Matthew Edgar en verloor met 3-0.

Telnekes won de eerste en derde set, die hij zelf was begonnen, moeizaam met 3-2, maar boog in de sets van Kenny met 3-0 in legs.

In de vijfde en beslissende set leverde hij meteen zijn leg in. Op 0-2 slaagde hij er na een matchpijl voor Kenny niet in om 100 uit te gooien, waarna de Welshman alsnog toesloeg.

Afgetekend

Edgar brak Kuivenhoven direct in de allereerste leg en won de eerste set rap met 3-0. In de tweede set maakten de dubbels het verschil en was de Engelsman de Naaldwijker met 3-1 de baas. In de derde set kon Kuivenhoven het tij niet meer keren.

In de tweede ronde neemt Kenny het wederom op tegen een Nederlander. Woensdagavond staat hij tegenover Jermaine Wattimena, die dan zijn eerste partij speelt.