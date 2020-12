Van der Voort verslaat Meulenkamp; Telnekes en Kuivenhoven onderuit

Debutanten Derk Telnekes en Maik Kuivenhoven kwamen de eerste ronde niet door. Telnekes nam tegen Nick Kenny een 2-1 voorsprong in sets, maar verzuimde door te drukken en ging met 3-2 onderuit. Kuivenhoven was niet opgewassen tegen Matthew Edgar en verloor met 3-0.

Van der Voort kwam terug tot 2-2 in sets, waarna een enerverende vijfde en laatste set aanbrak. Ook daarin gaven beide spelers aanvankelijk weinig op elkaar toe. Bij een 2-2 stand in legs zette Van der Voort een finish weg van 40, terwijl Meulenkamp op 161 stond. Aan één pijl had Van der Voort daarna genoeg om het karwei af te maken.

Meulenkamp ging uitstekend van start. De 32-jarige darter toonde zich vooral sterker in het gooien van de dubbels, terwijl de gemiddelde scores van de twee darters vrijwel gelijk waren. Meulenkamp leek af te stevenen op een snelle overwinning, maar Van der Voort weigerde te capituleren en trok in de derde set het initiatief naar zich toe.

In een ware thriller heeft Vincent Van der Voort zijn landgenoot Ron Meulenkamp uitgeschakeld in de tweede ronde van het WK Darts. Van der Voort vocht zich terug na een 2-0 achterstand en sleepte vervolgens nog de overwinning uit het vuur: 3-2.

Telnekes won de eerste en derde set, die hij zelf was begonnen, moeizaam met 3-2, maar boog in de sets van Kenny met 3-0 in legs.

In de vijfde en beslissende set leverde hij meteen zijn leg in. Op 0-2 slaagde hij er na een matchpijl voor Kenny niet in om 100 uit te gooien, waarna de Welshman alsnog toesloeg.

Afgetekend

Edgar brak Kuivenhoven direct in het eerste leg en won de eerste set rap met 3-0. In de tweede set maakten de dubbels het verschil en was de Engelsman de Naaldwijker met 3-1 de baas. In de derde set kon Kuivenhoven het tij niet meer keren.

In de tweede ronde neemt Kenny het wederom op tegen een Nederlander. Woensdagavond staat hij tegenover Jermaine Wattimena, die dan zijn eerste partij speelt.