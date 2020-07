Erop of eronder voor Werder: 'Zijn wel vaker door oog van de naald gekropen'

Getty Images

Alles of niets, pompen of verzuipen, erop of eronder. Het maakt niet uit hoe je het omschrijft, dat de situatie voor Werder Bremen penibel is, moge duidelijk zijn. Vanavond kan het seizoen worden gered. Of alsnog als een nachtkaars uitgaan. Op de laatste reguliere speeldag van de competitie ontliep de club namelijk directe degradatie uit de Bundesliga en dwong het twee duels om promotie/degradatie af. Twee wedstrijden om het vege lijf te redden. Het eerste duel, tegen Heidenheim uit de 2. Bundesliga, eindigde in 0-0. Maandagavond staat de tweede ontmoeting op het programma. Winst is noodzakelijk om een voor Werder zeldzame degradatie af te wenden. Sinds de invoering van de Bundesliga was de club namelijk 56 van de 57 seizoenen present, een record. Dat is zelfs een jaargang meer dan recordkampioen Bayern München. Alleen in het seizoen 1980/1981 was Werder niet vertegenwoordigd op het hoogste niveau.

Davy Klaassen en Florian Kohfeldt (trainer) zijn teleurgesteld na de 0-0 tegen Heidenheim - EPA

En dat terwijl tegenstander Heidenheim nog geen enkel duel in de Bundesliga speelde en in 2004 zelfs nog op het vijfde niveau actief was. Als Heidenheim aan het langste eind trekt, is dat een memorabel moment in de Duitse voetbalgeschiedenis. Voor beide clubs. Voor de buis Arie van Lent zal thuis, in Duitsland, voor de buis zitten om de wedstrijd met een meer dan bovengemiddelde interesse te volgen. Van Lent, voormalig aanvaller, speelde acht seizoenen voor Werder en kijkt terug op een geweldige tijd in het noorden van Duitsland. Hij won er onder andere de Europa Cup II, het landskampioenschap en twee keer de DFB-pokal.

In het Late Journaal is op NPO 1 rond 23.20 uur een samenvatting van de wedstrijd te zien.

Van Lent omschrijft de groen-witten als een ware familieclub met een geweldige achterban. "Als je uit Nederland komt, moet je wennen aan een nieuwe taal en omgeving. Dat was in het begin lastig. Maar ik kwam bij Werder en dat was het beste wat me kon gebeuren. Ik ben daar zo goed opgenomen. Er speelden niet alleen goede voetballers, ze waren ook heel menselijk." Bergafwaarts De voormalig aanvaller begon bij de amateurs van Werder en ontwikkelde zich vervolgens tot speler van de eerste selectie. "Ik had alleen veel last van blessures en deed dus niet vaak mee in de wedstrijden." "Het is heel mooi dat ik die titels heb gewonnen, maar ik heb er zelf niet veel gevoel bij omdat ik dus weinig speelde", vertelt Van Lent die na zijn tijd in Bremen onder andere ook nog onder contract stond bij Borussia Mönchengladbach en Eintracht Frankfurt. Tegenwoordig is hij trainer van het tweede elftal van Mönchengladbach. Werder Bremen is een grootheid in het Duitse voetbal en werd in 2004 voor het laatst kampioen. En vanaf dat moment is het volgens Van Lent langzaamaan bergafwaarts gegaan met de club. "Ze hebben een beetje pech gehad. Als ze nieuwe talentvolle spelers kochten, bleken die uiteindelijk toch niet heel goed te zijn."

2004, de spelers van Werder Bremen vieren feest na het binnenhalen van de landstitel - AFP