Veldrijdster Brand wint in Namen ook tweede wereldbekercross van het seizoen

Voor het derde jaar op rij heeft veldrijdster Lucinda Brand de wereldbekercross op de citadel van Namen gewonnen. In de Belgische modder bleef Brand de Amerikaanse Clara Honsinger een halve minuut voor.

Denise Betsema eindigde op de derde plaats, 37 tellen achter Brand, die al het hele seizoen in uitstekende vorm verkeert. Ze won vier van de zes wedstrijden in de Superprestige-reeks en was eind november in het Tsjechische Tabor ook de beste in de eerste wereldbekerwedstrijd van deze winter.

Met een achterstand van twaalf seconden op Denise Betsema ging Brand aanvankelijk de tweede van zes ronden in. Brand haalde de Texelse bij en had halverwege de wedstrijd al een voorsprong van zeven tellen die ze gestaag uitbouwde. Dat kwam mede door een lekke band van Betsema.