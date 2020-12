Van der Poel knokt zich terug en verslaat Van Aert en Pidcock in Namen

Mathieu van der Poel - NOS

Mathieu van der Poel heeft na een fraaie strijd de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Belgische Namen gewonnen. Bij de vrouwen ging de zege voor het derde jaar op rij naar Lucinda Brand. Voor het eerst sinds de ontknoping van de Ronde van Vlaanderen, twee maanden geleden, ontmoetten de rivalen Van der Poel en Wout van Aert elkaar. De drievoudig wereldkampioenen in het veld sloegen de eerste crossen van het seizoen over en maakten beiden in de afgelopen weken hun rentree. Strijd om tweede plaats De strijd tussen de geweldenaars leek een strijd om de tweede plaats te worden, want de Brit Tom Pidcock stal lange tijd de show. Pidcock had tot anderhalve ronde voor het einde steevast een voorsprong van een seconde of tien op Van der Poel, Van Aert en de Belg Michael Vanthourenhout, winnaar van de eerste wereldbeker.

Achtervolger Van der Poel voor Van Aert en Vanthourenhout - NOS

Afgelopen week won Pidcock (21) zijn eerste klassementscross bij de eliterenners. In Gavere verwees hij Van der Poel naar de tweede plek. Vorig seizoen pakte hij al verrassend WK-zilver. In Namen nam de jonge Brit rond de citadel het heft al snel in handen, zijn drie achtervolgers slaagden er maar niet in het gat te dichten. Vanthourenhout moest de concurrentie uiteindelijk langzaamaan laten gaan, terwijl Van der Poel en Van Aert er in de voorlaatste ronde alsnog in slaagden bij de leider te komen. Lang bleven de drie echter niet bij elkaar. Bij Pidcock was de tank leeg waar Van der Poel juist versnelde. Van Aert kon vervolgens niet meer in het wiel van de Nederlander komen. Uitgeteld plofte Van der Poel neer na de cross, zijn hoofd in zijn handen. "Ik heb geen enkel moment in de wedstrijd het gevoel gehad dat ik overschot had, het was een uur lang op de limiet", reageerde Van der Poel. "

Van der Poel reed 'een uur op de limiet', Van Aert baalt van tactiek - NOS

Van Aert baalde na afloop van zijn tactiek: "Ik bracht Mathieu terug in koers, ik had beter moeten weten. Ik was iets te weinig bezig met de overwinning, misschien was dat een gebrek aan vertrouwen." Brand weer de beste Bij de vrouwen verkeert Brand al het hele seizoen in uitstekende vorm. Ze won vier van de zes wedstrijden in de Superprestige-reeks en was eind november in het Tsjechische Tabor ook de beste in de eerste wereldbekerwedstrijd van deze winter. In de Belgische modder bleef Brand de Amerikaanse Clara Honsinger een halve minuut voor, Denise Betsema pakte het brons. Met een achterstand van twaalf seconden op Betsema ging Brand aanvankelijk de tweede van zes ronden in. Brand haalde de Texelse bij en had halverwege de wedstrijd al een voorsprong van zeven tellen die ze gestaag uitbouwde. Dat kwam mede door een lekke band van Betsema.

Lucinda Brand - NOS

Honsinger profiteerde van die pech wist bij Betsema te komen. Op gepaste afstand van Brand vochten beiden de strijd om het zilver en brons uit. In de laatste halve ronde kon Betsema de Amerikaanse niet meer volgen. Wereldkampioene Alvarado vierde Wereldkampioene Ceylin Alvarado moest halverwege al bijna een halve minuut toegeven en kon zich in het verdere verloop van de modderige cross niet mengen in de strijd om de zege. Ze haalde zelfs het podium niet, Alvarado strandde op plek vier.