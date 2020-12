Ajax-vrouwen als koploper winterstop in na krappe zege op Alkmaar

Ajax gaat dankzij een krappe 1-0 zege op vv Alkmaar de winterstop in als koploper in de Vrouwen Eredivisie. Invalster Quinty Sabajo werd na rust de matchwinnaar voor de thuisploeg.

Na rust moest er een invalster aan te pas komen om de ban te breken voor het ploeterende Ajax. Sabajo, in de ploeg gekomen voor Eshley Bakker die even daarvoor met haar hoofd hard in aanraking was gekomen met dat van de eveneens uitgevallen Alkmaarse Robin Beemsterboer, kreeg in de kluts de bal voor haar voeten en had geen problemen met de buitenkans: 1-0.

Alkmaar-aanvoerster Chimera Ripa had even later op aangeven van Henschen al de kans de balans te herstellen, maar zij verzuimde een hoek te kiezen en gaf zo Kop de mogelijkheid in te grijpen. De doelvrouw stond ook paraat toen invalster Samya Hassani een lob van grote afstand probeerde.

Vanmiddag kan later vanmiddag via een overwinning op sc Heerenveen het gat van zes punten wel weer verkleinen tot drie.