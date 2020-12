Vitesse bezorgt Feyenoord eerste competitienederlaag onder Advocaat

Feyenoord stond tot vanmiddag nog keurig in de topdrie maar heeft het al weken moeilijk, mede door een waslijst aan geblesseerde spelers. Deze week kwam daar João Teixeira bij, die op de training zijn kuitbeen brak . Bovendien moest ook clubtopscorer Steven Berghuis zondag de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan, de aanvaller was niet fit genoeg.

Na een reeks van 26 ongeslagen duels heeft Feyenoord voor het eerst in de eredivisie verloren onder leiding van Dick Advocaat. In Arnhem gingen de Rotterdammers met 1-0 onderuit tegen Vitesse, dat de derde plaats op de ranglijst overneemt van Feyenoord.

Ook na rust speelde Vitesse aanvallender en verzorgder dan Feyenoord, dat via Bryan Linssen en Nicolai Jørgensen nog wel twee grote kansen op de gelijkmaker kreeg, vlak achter elkaar. Beide Feyenoorders kregen de bal er van dichtbij echter niet in.

Ook een schot van Linssen, die afgelopen zomer de overstap van Arnhem naar Rotterdam maakte, leverde geen gelijkmaker op. Zijn inzet ging ruim een meter over het doel van Remko Pasveer, die Uros Spajic kort daarna nog tegen de bovenkant van de lat zag schieten.

Grote kansen op gelijkmaker

In de slotfase kwam Feyenoord eindelijk in de wedstrijd en kreeg het de thuisploeg nog wel degelijk aan het wankelen. Een harde voorzet van Tyrell Malacia werd door Eric Botteghin vanaf minder dan vijf meter over het doel gewerkt en in de blessuretijd kopte Luis Sinisterra nog tegen de lat.

Het kon de eerste eredivisienederlaag sinds 27 oktober 2019 (0-4 bij Ajax) niet voorkomen.