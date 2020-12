Tennistitels voor Pattinama-Kerkhove en Sels na opgave tegenstanders

Lesley Pattinama-Kerkhove en Jelle Sels hebben bij de NK tennis in Amstelveen bij de indoortitels gewonnen. Opvallend genoeg profiteerden beide winnaars van een opgave van hun tegenstanders in de finale.

Pattinama-Kerkhove won haar derde indoortitel nadat ze titelhoudster Richèl Hogenkamp op 6-6 in de tiebreak van de eerste set had zien opgeven. Hogenkamp, die in juli de nationale outdoortitel won, moest de strijd staken nadat ze was uitgegleden.

Pattinama-Kerkhove, de huidige nummer 176, won in 2011 en 2018 ook de NK indoor.

Sels bekroont goede week, ondanks fortuin in finale

Sels schreef voor het eerst de NK indoor op zijn naam na een opgave van Botic van de Zandschulp op 6-4, 3-6, 3-1.

Van de Zandschulp verstapte zich in de openingsgame van de derde set en werd daarna behandeld aan zijn linkerknie. Even later moest hij definitief de strijd staken en werd Sels tot winnaar uitgeroepen.

Toch komt de titel de 25-jarige tennisser meer dan toe. Eerder deze week vloerde de Alphenaar al toernooifavoriet Tallon Griekspoor en in de halve finales was hij oudgediende Igor Sijsling (33), die inmiddels zijn tennisloopbaan aan het afbouwen is, de baas.

Ritme

De Nederlandse titelstrijd werd op het laatste moment aan de tenniskalender toegevoegd, bedoeld om de beste spelers in aanloop naar het nieuwe seizoen nog ritme op te laten doen.

In Amstelveen was geen publiek aanwezig en ontbraken ook de lijnrechters om het risico op besmetting met het coronavirus zo laag mogelijk te houden.