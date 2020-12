Nederlandse tennistitel Pattinama-Kerkhove na glijpartij Hogenkamp

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is in Amstelveen Nederlands kampioene indoor geworden. In de finale moest haar opponente Richèl Hogenkamp opgeven in de tiebreak van de eerste set.

De als tweede geplaatste Hogenkamp leidde in die tiebreak met 6-5 toen ze zich moest strekken om een bal te halen en onderuitgleed. Ze schreeuwde het uit van de pijn en niet veel later gooide de als tweede geplaatste Doetinchemse, die in juli kampioene in de open lucht werd, de handdoek in de ring.

De 30-jarige Pattinama-Kerkhove, als eerste ingeschaald in Amstelveen, greep voor de derde keer de nationale titel. Eerder was de geboren Zeeuwse de beste in 2018 en 2011.