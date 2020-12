Darter Kleermaker ziet WK-debuut in rook opgaan na positieve coronatest

Martijn Kleermaker heeft het WK darts in Londen moeten verlaten nadat hij zondag positief had getest op corona. Kleermaker zou zijn debuut maken in de avondsessie in Alexandra Palace, tegen Cameron Carolissen uit Zuid-Afrika.

"Wat begon als een droom, is geëindigd in een nachtmerrie", aldus de 29-jarige Kleermaker. De darter heeft geen symptomen en voelt zich niet ziek, maar mag volgens protocol niet in actie komen en is uit het toernooi gehaald.

"Ik moet deze klap even verwerken om daarna sterker terug te komen", laat de zwaar teleurgestelde darter weten op Twitter. "Ik hoop dat jullie mijn privacy respecteren."