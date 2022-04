Vitesse beëindigt ongeslagen reeks Advocaat, Promes is terug en handige handschoenen

Eerder in dit blog schreven we al over het Serie A-record van AC Milan-speler Rafael Leão, die tegen Sassuolo al na 6,2 seconden doel trof. Milan won uiteindelijk met 2-1 en blijft koploper in de Serie A.

Ook Internazionale (met Stefan de Vrij) won met 2-1 van Spezia. Atalanta Bergamo (met Marten de Roon en Hans Hateboer) won de topper tegen AS Roma met 4-1. Josip Ilicic was goed voor twee assists en een treffer.