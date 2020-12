Huntelaar in de spits, Promes op de bank bij Ajax • Vitesse klopt Feyenoord

Nu we het toch over Willem II hebben. Daar snakken ze naar de winterstop.

Europees voetbal in Tilburg, het gebeurt niet vaak. Adrie Koster kreeg het met Willem II voor elkaar in het vanwege corona afgebroken voetbalseizoen. Overwinningen in Alkmaar en Amsterdam en een zege op PSV in eigen huis leverden Willem II begin maart de fraaie vijfde plaats op.

Negen maanden later is alles anders. De overwinningen, tegen wie dan ook, zijn zeldzaam geworden. Het optimisme is weg. Willem II staat zestiende, onder de streep die aan het einde van de rit behoud in de eredivisie garandeert. Vanmiddag gaat Willem II op bezoek bij AZ.

"Je hebt natuurlijk wat meer uurtjes waarin je nadenkt", zegt trainer Adrie Koster. "Wat kunnen we doen, wat moeten we doen? Waardoor komt het?"

