Kasseien kunnen beslissend zijn bij EK in Alkmaar, maar ze omzeilen is gemakkelijker

De kopgroep in de vrouwenwedstrijd rijdt langs de kasseien - NOS

Op het parcours dat is ontworpen door wielrenners Laurens ten Dam en Niki Terpstra strijden bij de EK wielrennen vandaag de mannen in en rond Alkmaar om de Europese titel op de weg. De 1,2 kilometer lange kasseistrook waarover ook geraasd moet worden, de Munnikenweg, zou beslissend kunnen zijn. Ware het niet dat de renners de kinderkopjes van een van de oudste wegen van Noord-Holland eenvoudig kunnen omzeilen. In de vrouwenwedstrijd en de juniorenkoersen kozen velen al voor het alternatief en reden op het comfortabele strookje aan de zijkanten van de Munnikenweg, die is aangelegd in de Middeleeuwen. Ook Kirsten Wild meed zaterdag de kasseien in de vrouwenwedstrijd, zo is te zien in onderstaande tweet.

Parcoursontwerper Ten Dam had liever gezien dat de renners gedwongen zouden zijn wel over de kasseien te rijden. "De veiligheid van de renners gaat voor, als je er hekken neerzet, heb je als renner een opgesloten gevoel. Maar ik denk wel dat het creatief had kunnen worden opgelost", zo zegt hij. "Niki en ik hadden allerlei ideeën. Je kunt strobalen neerleggen of iets waar je niet lekker overheen rijdt, maar waarmee je, als er gevallen wordt op de kasseien, wel veilig kan uitwijken. Maar dat is niet gebeurd. Ik ben ook niet de organisatie hè." 'Niki had meer wilde plannen' Ten Dam en Terpstra, beiden Noord-Hollanders, mochten als ambassadeurs meedenken over het parcours. "Niki is gaan tekenen en maakte een rondje, een dag later zijn we dat samen gaan fietsen."

De wegwedstrijd van de mannen is vanmiddag vanaf 14.00 uur te zien op NPO 1 en NOS.nl. Onder anderen de sprinters Dylan Groenewegen en Elia Viviani staan aan de start. Gio Lippens en Danny Nelissen verzorgen het commentaar.

"Hij wilde dwars door het park bij de voetbalvelden van Alkmaarse Boys, maar daarvoor moest er her en der wat asfalt bijgelegd worden. Ik zei: 'Nik, dat kan echt niet'." Ten Dam vervolgt: "Hij had ook nog een klim gevonden, waar we kasseistroken konden bouwen, maar dat was heel wild gedacht." Kijk hieronder hoe Amy Pieters zaterdag de Europese titel bij de vrouwen pakte door haar medevluchters te snel af te zijn in de sprint:

Pieters verslaat medevluchters in de sprint en pakt EK-goud - NOS

Ook in het historische centrum van Alkmaar heeft de organisatie uiteindelijk de route van de bevriende profrenners ietwat aangepast, maar de kasseien van de stokoude Munnikenweg zijn er wel in gelaten. "Het is hetzelfde type kasseien dat je in België en Noord-Frankrijk ziet, de stenen zijn van hetzelfde materiaal, uit dezelfde groeves", zegt Martijn Sargentini, wielerliefhebber en schrijver van een boek over kasseistroken in Nederland. "Maar de Munnikenweg is met 1,2 kilometer niet zo lang als bekende stroken in Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen."

April 2019: Gilbert op weg naar de zege in Parijs-Roubaix - EPA

Het Carrefour de l'Arbre en Mons-en-Pévèle, twee beroemde stroken uit de wielerklassieker in Noord-Frankrijk bijvoorbeeld, zijn ruim twee keer zo lang en de kasseien liggen er slechter bij dan op de weg tussen Oudorp en Alkmaar. Beide stroken krijgen in Parijs-Roubaix vijf sterren, waarmee ze tot de zwaarste categorie behoren. De Munnikenweg krijgt daarentegen volgens Sargentini hooguit een tot twee sterren. "De stenen liggen best goed, er zitten geen grote gaten tussen en ze zijn niet zo puntig." Leuke heuvels, maar geen Alpe d'Huez "Je kunt het vergelijken met de heuvels in Limburg. Die zijn leuk om op te fietsen en erg geschikt voor de Amstel Gold Race, maar het is geen Alpe d'Huez. Zo moet je naar de enige kasseistrook van Noord-Holland kijken, het is iets bijzonders voor wielrenners." Hoe oud de Munnikenweg ook precies is, is niet bekend. Sargentini: "De weg is rond 1300 aangelegd onder het bewind van graaf Floris V van Holland. De naam komt van het Karmelietenklooster dat er ooit stond. Vorig jaar heeft de gemeente er een officieel monument van gemaakt." Een monument waar zondag dus hopelijk wel over wordt gekoerst in plaats van erlangs.

'De enige kasseien van Noord-Holland horen in het EK-parcours' - NOS