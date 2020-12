De vrije val van Willem II: 'De wil is er wel, maar het komt er niet uit'

"Je hebt natuurlijk wat meer uurtjes waarin je nadenkt", zegt trainer Adrie Koster. "Wat kunnen we doen, wat moeten we doen? Waardoor komt het?"

Negen maanden later is alles anders. De overwinningen, tegen wie dan ook, zijn zeldzaam geworden. Het optimisme is weg. Willem II staat zestiende, onder de streep die aan het einde van de rit behoud in de eredivisie garandeert. Vanmiddag gaat Willem II op bezoek bij AZ.

Europees voetbal in Tilburg, het gebeurt niet vaak. Adrie Koster kreeg het met Willem II voor elkaar in het vanwege corona afgebroken voetbalseizoen. Overwinningen in Alkmaar en Amsterdam en een zege op PSV in eigen huis leverden Willem II begin maart de fraaie vijfde plaats op.

"Als er elke keer wijzigingen zijn, maakt dat er niet makkelijker op. Dan mist de kwaliteit waardoor je niet in het duel kan komen. De wil is er wel, maar het komt er dan niet uit."

"We zijn heel goed begonnen, we zaten in de flow van afgelopen seizoen. Maar langzamerhand heb je te maken met wat blessures en corona. Je moet constant in wisselende samenstellingen spelen, maar het gaat altijd om een goede balans."

Het zijn uitspraken die trainers in moeilijkheden vaker doen, maar wat maakt de situatie van Willem II anders dan bij anderen? Volgens Koster komt het door onbalans in het elftal.

"Er zijn allemaal redenen voor, het is zaak de boel zo snel mogelijk op de rit te krijgen. Maar dat is niet eenvoudig, dat blijkt wel..."

Ook in de beker wilde het niet vlotten. Je koopt er weinig voor, maar Koster beschouwt de verliespartij tegen Vitesse, donderdagavond , als 'een nederlaag met perspectief'. "Ik vond het in bepaalde opzichten een keerpunt. Niet vanwege het resultaat, maar de intensiteit waarmee we gespeeld hebben vind ik een hele verbetering."

Met corona doelt Koster op enkele besmettingen bij zijn spelers, maar ook op de leegte op de tribunes. "Het enthousiasme bij onze thuiswedstrijden is gigantisch, ik ben ervan overtuigd dat het van invloed is op de spelers. Het is doods. Daar hebben we allemaal mee te dealen, dus het mag geen excuses zijn."

"Laten we voorop stellen dat we echt wel bezorgd zijn, dat moet ook", zegt Koster. Slechts twee keer werd er dit seizoen gewonnen, alleen Heracles en VVV werden verslagen.

"We staan op een positie waar we liever niet staan. Dat betekent: alle hens aan dek, we doen er alles aan eruit te komen. Ik heb er nog steeds vertrouwen in. We gaan rustig afwachten wat de winterstop ons gaat brengen. Nou ja, het is een week, he?"

Voor die winterstop volgen nog twee duels en dat zijn niet de minste. Vandaag speelt Willem II dus in Alkmaar, woensdag komt Ajax naar Tilburg. Koster kijkt desalniettemin al naar januari. "Ik hoop dat iedereen fit is en dat we met een frisse start kunnen beginnen."