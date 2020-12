Britse minister: nieuwe virusvariant moeilijk onder controle te krijgen

Het besluit gisteren om de coronamaatregelen in Londen en het zuiden en oosten van Engeland aan te scherpen was volgens de Britse minister van Volksgezondheid een plicht voor de Britse regering, gezien de nieuwe informatie over een mutatie van het virus.

"Gezien hoe snel de nieuwe virusvariant zich nu verspreidt, is het moeilijk het onder controle te krijgen tot de uitrol van het vaccin", zei minister Hancock in een interview met Sky News. Iedereen in een Brits lockdowngebied zou zich moeten gedragen alsof hij het virus bij zich draagt.

Volgens de nieuwe regels mogen de mensen in de genoemde gebieden zoveel mogelijk thuisblijven. Overnachten buitenshuis is niet toegestaan, net zo min als een reis naar het buitenland. Kerst mag alleen gevierd worden met leden van hun eigen huishouden.

70 procent besmettelijker

De nieuwe variant dook vorige maand op in de zuidoostelijke regio Kent. De variant lijkt niet dodelijker dan de oude, maar blijkt in sommige gevallen tot wel 70 procent besmettelijker. "Mensen kunnen het makkelijker krijgen. Er zijn minder virusdeeltjes nodig voor een besmetting, zo lijkt het", zei Hancock.

"Het is belangrijker dan ooit dan mensen zich niet alleen aan de regels houden, maar ook binnen de regels zoveel mogelijk afstand houden."

Na de bekendmaking van het besluit van de Britse regering gisteren, probeerden veel mensen de gebieden waar de strenge regels gelden te verlaten. Dat leidde tot drukte op treinstations. Gewezen op de beelden van volle stations sprak Hancock van "volledig onverantwoord gedrag".