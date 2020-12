Opnieuw arrestaties in Oostenrijk na aanslag Wenen

In Oostenrijk zijn opnieuw twee mensen aangehouden voor de aanslag in Wenen, van begin november. Een 20-jarige terrorist schoot daar toen vier mensen dood tijdens een moordtocht door de stad. Zeventien mensen raakten gewond.

Een van de mannen die nu gearresteerd zijn, is een 26-jarige Oostenrijker van Afghaanse afkomst. Volgens de politie is zijn dna gevonden op het wapen dat de dader gebruikte. Over de andere arrestant zijn geen details naar buiten gebracht.

Eerder werden in Oostenrijk al vijftien andere mensen opgepakt. Ook in Duitsland en Zwitserland lopen onderzoeken naar mensen die banden met de dader hadden.

Geradicaliseerd

De dader, die door de politie werd doodgeschoten, stond bekend als een IS-aanhanger. Hij had eerder 22 maanden gevangenisstraf gekregen omdat hij naar Syrië wilde afreizen. In de gevangenis veinsde hij te zijn gederadicaliseerd, waardoor hij december vorig jaar voorwaardelijk vrijkwam.

De Slowaakse inlichtingendienst waarschuwde Oostenrijk dat de man afgelopen zomer munitie probeerde te kopen in dat land. Met die waarschuwing lijkt niets te zijn gebeurd.