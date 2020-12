Directeur Australian Open rekent op komst Federer: 'Alle toppers zijn erbij'

De directeur van de Australian Open rekent op de deelname van Roger Federer. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint drie weken later dan normaal en dat geeft Federer de broodnodige extra tijd om zich voor te bereiden.

"Hij heeft gezegd dat 8 februari (de nieuwe startdatum, red.) hem beter uitkomt, Federer heeft mij gezegd dat hij komt. Maar alles hangt natuurlijk wel af van hoe de komende weken de trainingen verlopen en hoe zijn lichaam reageert op de operatie", aldus directeur Craig Tiley.

Moeizaam herstel van knieoperatie

De twintigvoudig grandslamwinnaar sprak eerder deze maand nog zijn twijfels uit over zijn deelname in Australië. Federer (39) vreesde niet op tijd fit te zijn na zijn knieoperatie, waardoor hij sinds de uitbraak van de coronacrisis niet meer in actie is gekomen. Zijn laatste wedstrijd was de halve finale op de Australian Open, begin 2020.

"Het wordt krap", zei Federer afgelopen week nog. "Ik had in oktober helemaal fit willen zijn, maar dat ben ik nu nog steeds niet."

Tiley heeft goede hoop dat de Zwitser erbij is in Melbourne. "Alle toppers hebben hun deelname toegezegd, inclusief Federer. We hebben contact gehad met hem en zijn begeleidingsteam en hij volgt zijn gebruikelijke trainingsprogramma in voorbereiding op het seizoen."