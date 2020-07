Succesvolle Pieters blijft in ieder geval nog twee jaar bij Boels-Dolmans

Wielrenster Amy Pieters heeft haar contract bij Boels-Dolmans verlengd. De Europees kampioene op de weg en tweevoudig wereldkampioene op de koppelkoers (baan) blijft twee jaar langer in dienst.

"Met Amy Pieters hopen we komend jaar ook op de Olympische Spelen in Tokio op de baan te scoren", benadrukt Danny Stam, technisch manager van de wielerploeg. "Op de koppelkoers zijn Pieters en Kirsten Wild het te kloppen tweetal."

Veelzijdigheid

Volgens Pieters zelf is de veelzijdigheid haar kracht. "Juist door die combinatie ben ik op beide terreinen beter gaan presteren", vertelt de 28-jarige renster. "Ik zal in 2021 zeker ook wegwedstrijden rijden, maar als er een keuze moet worden gemaakt dan zal die altijd in het teken van Tokio staan."

Bekijk hieronder hoe Pieters in 2019 in een winderig Alkmaar de Europese titel won: