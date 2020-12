2020 wordt gedeeld het warmste jaar ooit

Het ziet ernaar uit dat 2020, samen met 2014, het warmste jaar ooit gemeten wordt. Met nog anderhalve week te gaan komt de gemiddelde temperatuur op het hoofdstation in De Bilt waarschijnlijk uit op 11,7 graden, dezelfde waarde als zes jaar geleden, meldt Weeronline.

In de afgelopen dertig jaar was de gemiddelde jaartemperatuur 10,6 graden.

Dit jaar was het maar liefst 225 dagen warmer dan normaal. Alleen in mei en juli was het wat kouder dan gemiddeld, in alle andere maanden was het warmer. Vooral januari en februari sprongen eruit, in die maanden lag de temperatuur zo'n drie graden boven het langjarig gemiddelde.

Geen strenge vorst

Het koudst in De Bilt werd het op 25 maart, met -4,3 graden. Daarmee werd de grens voor matige vorst (-5 graden) net niet gehaald. Het is al bijna 700 dagen geleden dat er, in De Bilt, matige vorst werd gemeten.

Tot en met gisteren waren er 284 dagen waarop de temperatuur boven de 10 graden steeg. Het record is 285 dagen, in 2002, en gezien de weersverwachtingen is het waarschijnlijk dat dat record de komende dagen sneuvelt.

Op 110 dagen kwam de temperatuur boven de 20 graden, terwijl er dat gemiddeld maar 93 zijn. Ook het aantal zomerse dagen (meer dan 25 graden) was hoger: 32 tegen 28 normaal. Er waren 12 tropische dagen (van boven de 30 graden), waarvan in augustus negen aaneengesloten.

Veel records

Met tien te warme maanden en meer warme, zomerse en tropische dagen, is het niet verwonderlijk dat er ook veel warmterecords waren in 2020. In totaal werden dertien datum-warmterecords genoteerd voor de maximumtemperatuur, dat zijn dagen waarop nooit eerder zo'n hoge temperatuur is gemeten.

Er waren ook twee all-time maandrecords: op 15 september werd de hoogste temperatuur ooit in september gemeten, in De Bilt werd het toen 31,4 graden. In Gilze-Rijen werd zelfs 35,1 graden gemeten. Op 2 november sneuvelde het novemberrecord toen het in De Bilt 19,3 graden werd.