Lakers weer favoriet, al speelt de man van 228 miljoen bij de Bucks

Op 11 oktober kroonden de Lakers van LeBron James zich tot winnaars van het verkorte NBA-seizoen van 2020. Nu, ruim twee maanden later, staat er alweer een nieuwe jaargang voor de deur. En ook daarin is Los Angeles Lakers favoriet.

Het was een bewogen jaar, 2020, en dat kwam niet alleen door het coronavirus. Het was ook het jaar waarin de sportwereld Kobe Bryant verloor. En waarin de Black Lives Matter-beweging haar stempel drukte.

Door de coronapandemie werd besloten om tussen augustus en oktober de basketbalploegen op te sluiten in Orlando en daar tot een nieuwe kampioen te komen. Dankzij sterspeler LeBron James werd dat Los Angeles Lakers, dat daarmee een fraaie ode bracht aan de in januari overleden Bryant; het was precies tien jaar na de laatste titel van omgekomen NBA-legende en de Lakers,

Voor James - gekozen tot beste speler van die Finals - betekende het zijn vierde NBA-titel met drie verschillende teams. Hij werd eerder al kampioen met Miami Heat (2012 en 2013) en Cleveland Cavaliers (2016).