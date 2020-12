Linssen moet nog overtuigen: 'Wil stinkende best doen, alles geven voor Feyenoord'

Bryan Linssen tijdens een wedstrijd van Feyenoord in De Kuip - AFP

Het enthousiasme van trainer Dick Advocaat was voor Bryan Linssen in juli het laatste zetje dat hij nodig had om te tekenen bij zijn droomclub. Na drie succesvolle seizoenen bij Vitesse, waarin hij drie keer clubtopscorer werd, maakte hij de overstap naar Rotterdam. Echt soepel gaat het na een half jaar nog niet. Hij heeft nog niet kunnen overtuigen bij Feyenoord, maar Linssen vindt het zelf nog te vroeg om dat te beoordelen. "Het is niet de vraag of ik het wel of niet aankan. Ik wil mijn stinkende best doen, alles geven voor Feyenoord en ik denk dat niemand kan zeggen dat ik dat niet doe."

Linssen zoekt naar geluk bij Feyenoord: 'Dat moet ik zelf afdwingen' - NOS

De 30-jarige aanvaller wist dit seizoen pas één keer te scoren voor Feyenoord in elf eredivisiewedstrijden. "Ik hunker naar een goal, maar ik weet dat die niet komt aanwaaien. Ik moet op zoek naar het geluk en dat moet ik zelf afdwingen." Vandaag gaat Feyenoord op bezoek in Arnhem voor het eredivisieduel met Vitesse, dat momenteel vierde staat in de eredivisie met hetzelfde aantal punten (26) als Feyenoord, de huidige nummer drie.

Linssen gunt Vitesse succes 'van harte, alleen zondag even niet' - NOS

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik met plezier kijk naar Vitesse dit seizoen", aldus Linssen over zijn oude club. "Veel vreugde, aanval in het spel, druk zetten en veel kansen: dat is mooi. Ik gun ze het succes van harte, want er zitten nog veel vrienden van me. Alleen zondag even niet." Het enthousiasme van Advocaat, die na dit seizoen stopt als trainer van Feyenoord, zal Linssen missen. "Het is een eer om met deze man te werken. Zijn gedrevenheid en passie: dat is gewoon mooi. Ik begrijp ook dat hij wel wil stoppen, maar ik ben blij dat ik hem mee heb mogen maken."