Toekomst van de Oranjevrouwen: de 20 grootste talenten van Nederland

Ajax-speelster Jonna van de Velde - Orange Pictures

Hoe staat het ervoor met de opvolging van de Oranjevrouwen, in de nabije en wat verdere toekomst? Wij zetten de twintig grootste talenten onder de 20 jaar - speelsters geboren in of na 2001 - in het vrouwenvoetbal op een rij. Jonna van de Velde (Ajax, 19 jaar) Vaste klant in deze lijst en inmiddels uitgegroeid tot aanvoerder van deze top-20. Aan haar talent en voetbalkwaliteiten twijfelt niemand meer, met een basisplaats op het middenveld van Ajax tot gevolg. Zelf zegt ze altijd onderweg te zijn naar de goal. Over productiviteit gaat ze ongetwijfeld veel leren van Sherida Spitse, die na de winterstop naast haar staat. Wel was er al een prachtige goal tegen ADO Den Haag én een Champions League-treffer tegen Bayern München. Haar grootste droom is het Nederlands elftal halen. Die droom kan niet heel ver weg meer zijn. Esmee Brugts (PSV, 17 jaar) Vorig jaar de jongste speelster in de top-20 en sindsdien is er veel gebeurd. Van de amateurs van FC Binnenmaas naar het grote PSV, waar ze al redelijk wat minuten maakte, met name als invaller. Voorlopig hoogtepunt: invallen tegen ADO Den Haag bij een 0-0 stand en in blessuretijd het beslissende doelpunt maken.

PSV-speelster Esmee Brugts - Orange Pictures

Vorig jaar ging het ook al over haar geweldige techniek en de potentie mensen naar het stadion te laten komen voor haar spel. Wat na het eerste halfjaar in Eindhoven vooral opvalt: de volwassenheid van deze pas 17-jarige speelster. Gwyneth Hendriks (ADO Den Haag, 19 jaar) Is ze een laatbloeier? Of heeft de maakster van deze lijst gewoon niet op zitten letten? Hoe dan ook, Gwyneth Hendriks staat dit jaar voor het eerst (en ook gelijk voor het laatst gezien haar leeftijd) in de top-20. De centrale verdediger maakte anderhalf jaar geleden de opvallende stap van Jong Ajax naar ADO Den Haag. Die keuze bleek de juiste. Hendriks miste dit seizoen nog geen minuut en kreeg de aanvoerdersband omgeschoven. Trainer Sjaak Polak zei dat het heerlijk was iemand als Hendriks in zijn ploeg te hebben. Ze kon vorig jaar naar PSV, maar weigerde. Na dit seizoen zal een stap hogerop niet uitblijven. Nikita Tromp (Ajax, 18 jaar) Nikita Tromp deed vorig jaar iets vergelijkbaars als Gwyneth Hendriks. Ze vertrok bij Jong Ajax om minuten - en doelpunten - te maken bij PEC Zwolle. De beloning kwam niet veel later: na een jaar mocht ze alweer terugkeren naar Amsterdam, dit keer voor Ajax 1.

Ajax-speelster Nikita Tromp - Orange Pictures

Mede door een blessure bij eerste spits Lucie Vonkova, kreeg Tromp gelijk de kans zich te laten zien. Het resultaat: 4 doelpunten na 8 speelrondes. Dat Tromp een echte goalgetter is, wisten we al toen ze records van Vivianne Miedema verbrak in de jeugdteams van Oranje. Nu is het ook in de Eredivisie te zien. Lobke Loonen (KAA Gent, 18 jaar) Het gebeurt weinig dat jonge talenten nog voor hun doorbraak de stap naar het buitenland zetten. Lobke Loonen deed het wel, ze vertrok naar België. Volgens de Brabantse zelf maakt het qua afstand niet zoveel uit of ze nou voor een club als Heerenveen had gespeeld of een club in België. Toch is het indrukwekkend hoe snel ze zich op jonge leeftijd heeft aangepast in een nieuw land. Gent koos met Loonen en Jolet Lommen voor een Nederlands aanvalsduo. Goede keuze van de club? Zeker wel. De twee maakten driekwart van de doelpunten dit seizoen. Loonen is lang, sterk, technisch en heeft inzicht. Daar gaan we ook buiten de Belgische landsgrenzen snel veel van horen.

Ella Peddemors (FC Twente, 18 jaar) Het zijn maanden van ups en downs voor Ella Peddemors. Eind vorig seizoen verlengde ze haar contract bij FC Twente nog met twee jaar. Aan de start van dit seizoen waren er weinig minuten, daarna een paar basisplaatsen op rij, maar toen: kruisband afgescheurd. Weg seizoen. De jeugdinternational is het liefst middenvelder, maar voorlopig dus even niet. Maar een talent blijf je, geblesseerd of niet, dat geldt dus ook voor Ella.

FC Twente-speelste Ella Peddemors - Orange Pictures

Ilham Abali (ADO Den Haag, 18 jaar) Dat geldt trouwens ook voor llham Abali. Ook zij scheurde haar kruisband af, in februari al. De revalidatie viel niet altijd mee. Maar talent: daar bulkt ze van. Dat vond haar club ADO gelukkig ook, en dus mocht ze ondanks haar blessure een nieuw contract ondertekenen. In de periode voor die blessure leek Abali juist een basisplek te hebben veroverd in Den Haag. Hopelijk zien we de middenvelder dit seizoen weer in actie. En voor de langere termijn: deze jeugdinternational zou zo maar de eerste Oranjeleeuwin met Marokkaanse roots kunnen worden. Een vooruitzicht om trots op te zijn. Lisan Alkemade (PSV, 18 jaar) Het moet af en toe frustrerend zijn, op de bank zitten en zien dat Sari van Veenendaal niet in de vorm van haar leven verkeert. In november leek het eindelijk van een debuut te komen voor Alkemade, toen Van Veenendaal en de tweede keeper van PSV geblesseerd waren.

PSV-doelvrouw Lisan Alkemade - Orange Pictures

Maar helaas: ze raakte zelf ook geblesseerd en dus is het nog steeds wachten op haar eerste minuten in de Eredivisie. Maar Alkemade heeft talent, uitstraling (niet onbelangrijk voor een keeper) en zelfvertrouwen. Die kans komt vanzelf. Chasity Grant (Ajax, 19 jaar) Vorig jaar ging het in deze top 20 nog over hoe Chasity Grant de wedstrijd van haar ADO Den Haag had beslist tegen Ajax. Dat viel ook in Amsterdam op, want na vier seizoenen in het groengeel speelt Grant tegenwoordig in het rood-witte shirt van Ajax. Daar maakt ze aardig wat minuten en laat de vleugelaanvaller met vlagen zien waarom ze naar Amsterdam is gehaald. Snelheid, techniek.

Doelpunten toekomst Oranjevrouwen - NOS

Romée Leuchter (PSV, 19 jaar) Generatie- én positiegenoot van Grant, maar spelend bij de concurrent. Van een grote doorbraak voor Romée Leuchter is het nog niet gekomen en dat heeft vooral te maken met het feit dat ze een groot deel van dit jaar overtraind was en dus niet in actie kwam. Misschien dat 2021 wel het jaar wordt van deze technische en explosieve speelster, want de afgelopen weken kreeg ze steeds meer speeltijd. Tegen FC Barcelona, in de Champions League, stond ze in Eindhoven zelfs in de basis. Kirsten van de Westeringh (sc Heerenveen, 19 jaar) Soms is je trots aan de kant zetten belangrijk voor het verdere verloop van je carrière. Het zal niet makkelijk zijn geweest voor Ajax-belofte Kirsten van de Westeringh om Amsterdam te verlaten en te verhuizen naar Friesland. In Amsterdam kon ze op te weinig speeltijd rekenen bij Ajax 1, bij sc Heerenveen rijgt ze de basisplekken aaneen.

Kirsten van de Westhering in het shirt van Oranje onder 17 - Pro Shots

Nu moet ze laten zien hoe belangrijk ze kan zijn voor de Friezen en of Ajax het bij het rechte eind had door de middenvelder te laten gaan. Voor Van de Westeringh zelf lijkt het in ieder geval de juiste keuze te zijn geweest. Iris Stiekema (Ajax, 18 jaar) Heel veel is er over Iris Stiekema niet bekend. Ze komt uit Emmen en liet die plek al op haar vijftiende achter voor haar voetbalcarrière. De afgelopen maanden zagen we weinig door een blessure. Wat we wel weten: op de Toekomst zingt rond hoe talentvol Stiekema is. Van haar trainer bij Jong Ajax, Suzanne Bakker, mag ze wat meer aan haar fysiek werken en laat ze haar koppie nog wel eens hangen bij tegenslag. Maar als ze haar zwakke punten verbetert, zo klinkt het op de Toekomst, heeft Stiekema het talent om één van de beste nummers tien van het land te worden. Liz Rijsbergen (ADO Den Haag, 18 jaar) Pas vorige maand tekende ze een officieel contract voor ADO, maar de overstap van de beloften naar het eerste in Den Haag had Liz Rijsbergen toen allang gemaakt. Sterker nog: na haar debuut in september stond ze vrijwel elke wedstrijd in de basis.

ADO-speelster Liz Rijsbergen - Orange Pictures

Zelf merkte ze vooral dat je in de Eredivisie minder tijd hebt om te dribbelen, één van haar specialiteiten. Maar Rijsbergen paste zich aan en ontwikkelt zich razendsnel, een woord dat trouwens ook veel wordt gebruikt om de voetbalster te omschrijven. Dana Foederer (PSV, 18 jaar) PSV heeft deze zomer flink ingekocht en dat komt niet altijd ten goede van de speeltijd van de jonge talenten in deze lijst. Dat geldt ook voor Dana Foederer, hoewel PSV de creativiteit van deze middenvelder soms best zou kunnen gebruiken. Ze is zeker niet de oudste of de grootste speelster op het veld, maar Foederer laat zich niet zo maar afschrikken en neemt van jongs af aan een leidersrol op zich. Samantha van Diemen (Ajax, 18 jaar) In het razendsnelle tempo van teamgenoot Jonna van de Velde gaat het nog niet, Samantha van Diemen wordt iets rustiger gebracht. Misschien ook niet zo gek als je centrale verdediger bent. Toch mag Van Diemen al aardig wat minuten maken in het eerste van Ajax. Je ziet dan rust, overzicht en kracht.

Ajax-speelster Samantha van Diemen - Orange Pictures

De carrière van de Leidse gaat bovendien sneller dan ze zelf had verwacht, waarbij ze alle jeugdteams van Oranje doorliep en al snel van de beloften naar het eerste mocht overstappen. Maxime Snellenberg (PSV, 17 jaar) De jongste speelster op de lijst dit jaar, die opeens tevoorschijn kwam. Als klein meisje droom je misschien wel van een debuut in de grootste wedstrijd van het jaar, tegen de grootste club ter wereld. Voor Maxime Snellenberg kwam die droom deze week uit. Ze maakte haar officiële debuut voor PSV in het Estadi Johan Cruyff tegen FC Barcelona. Drie jaar geleden trainde ze als jonkie nog mee bij talententeam CTO met twee andere speelsters uit deze lijst, Lobke Loonen en Ella Peddemors. Naomi Hilhorst (PEC Zwolle, 19 jaar) PEC Zwolle had het goed gezien afgelopen seizoen: er zat bij provinciegenoot FC Twente een talent op de bank dat te weinig aan spelen toekwam. Naomi Hilhorst vertrok naar Zwolle en is na een halfjaar goed voor bijna de helft van alle doelpunten. Ze heeft haar draai bij PEC duidelijk gevonden. Jill Bayings (SGS Essen, 19 jaar) Deze voetbalster wijkt graag van de gebaande paden af. Ze speelde vorig jaar, hersteld van een kruisbandblessure, voor sc Heerenveen maar vertrok er afgelopen zomer alweer. Op weg naar de Bundesliga, in dienst van SGS Essen. Daar mag de jeugdinternational spelen tegen teams als Wolfsburg en Bayern München.

Jill Bayings toen ze nog voor sc Heerenveen speelde - Orange Pictures